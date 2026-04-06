午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１９８、値下がり銘柄数は３０２、変わらずは７２銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、精密機器、銀行、鉱業、海運など。値下がりは電気・ガス、陸運、空運。 出所：MINKABU PRESS