自然災害に鉄道は負けない！「令和２年７月豪雨」で大規模に被災、約６年間にわたって区間運休か続く熊本県のくま川鉄道（くま鉄）から全線運転再開のニュースが発信された。全通予定日は2026年９月20日。くま鉄は、大正年間に開業した国鉄湯前線がルーツ。特定地方交通線に指定されて、地元出資の第三セクター鉄道に移管、JR発足後の1989年10月に運行を始めた。路線は人吉温泉〜湯前（24.8キロ）。2020年７月豪雨では、実質２日