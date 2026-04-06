開催：2026.4.6会場：ヤンキースタジアム結果：[ヤンキース] 6 - 7 [マーリンズ]MLBの試合が6日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとマーリンズが対戦した。ヤンキースの先発投手はマックス・フリード、対するマーリンズの先発投手はピーター・フェアバンクスで試合は開始した。1回表、4番 オット・ロペス 初球を打ってセンターへのタイム