日本サッカー協会（JFA）は４月２日、なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督との契約を延長せず、退任すると発表した。ニールセン監督は３月21日に決勝戦が行なわれた女子アジアカップオーストラリア2026で優勝に導き、同23日には佐々木則夫女子委員長と並んで優勝会見を行なった。なでしこジャパンは日本時間４月12日に第１戦（アメリカ戦）が行なわれるアメリカ遠征を控えるため、当初は同１日の16時に、オンラインで