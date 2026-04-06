日本サッカー協会（JFA）は４月２日、なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督との契約を延長せず、退任すると発表した。ニールセン監督は３月21日に決勝戦が行なわれた女子アジアカップオーストラリア2026で優勝に導き、同23日には佐々木則夫女子委員長と並んで優勝会見を行なった。なでしこジャパンは日本時間４月12日に第１戦（アメリカ戦）が行なわれるアメリカ遠征を控えるため、当初は同１日の16時に、オンラインで
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