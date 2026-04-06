もう少し待つべきだった。とはいえ、結果は変わらなかった。現地４月５日に開催されたFAカップの準々決勝で、ウェストハムは田中碧を擁するリーズと本拠地ロンドン・スタジアムで対戦。田中の鮮烈弾とPKで失点した後、後半アディショナルタイムに２発を叩き込み、PK戦に持ち込んだものの、接戦を落とした。注目を集めているのが、ウェストハムサポーターの行動だ。０−２で迎えた最終盤、「これは厳しい」と見た人々が、混