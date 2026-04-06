6日10時現在の日経平均株価は前週末比565.00円（1.06％）高の5万3688.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1198、値下がりは302、変わらずは72と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を141.19円押し上げている。次いでＳＢＧ が52.29円、東エレク が38.22円、ファストリ が28.96円、イビデン が26.08円と続く。 マイナス寄与度は3.69