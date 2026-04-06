通算5勝目を挙げたトミー・ポール＝5日（ゲッティ＝共同）テニスの米男子クレーコート選手権は5日、ヒューストンで行われ、シングルス決勝でトミー・ポール（米国）がロマンアンドレス・ブルチャガ（アルゼンチン）に6―1、3―6、7―5で競り勝って今季ツアー初優勝、通算5勝目を挙げた。（共同）