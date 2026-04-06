お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）に生出演。番組が用意した投資にまつわる質問内容について指摘した。【写真】貴重な2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ番組は、生活費より投資を重視する“NISA貧乏”について特集。視聴者に「15秒アンケート」として「投資はしている？」と質問。「月3万円以上」「月3万円未満」「していない」という3択を表示して