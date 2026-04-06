国際的な詐欺拠点と指摘されるカンボジアが「詐欺撲滅」を目標に摘発を強化している。詐欺への関与が疑われる外国人の出国者数は、今年だけで１０万人を超えた。政権中枢と詐欺組織の癒着も指摘される中、構造的な問題にメスを入れられるかが焦点となっている。（プノンペン竹内駿平、写真も）元かけ子「後悔」３月下旬、首都プノンペンの工場で３００人超のインドネシア人が寝転んでいた。カンボジアの詐欺拠点で活動してい