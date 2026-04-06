くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務めるTBS系新番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）の5日の初回放送の平均世帯視聴率が、6.0％だったことが6日、ビデオリサーチの調べでわかった。平均個人視聴率は3.3％だった。（いずれも関東地区、速報値）。前週29日に40年の歴史に幕を下ろした、歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」レギュラー放送最終回の平均世帯視聴率は5.0％、平均個