春の陽気を感じるようになり、服装も軽めのものに少しずつシフトする頃。いつものコーデを旬顔にアップデートするなら、上級者見えが狙えるトップスを取り入れてみて。【しまむら】からは、トレンドの素材やカラーを取り入れた「春トップス」が続々と登場中。今回は、デイリーに着まわしやすいシアートップスとカーディガンをピックアップしました。 甘めのデザインが今っぽいドット柄トップ