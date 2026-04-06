久しぶりに帰省した子供たちが絶句した、夫の「異変」。同じ話を何度も繰り返し、問いかけにも空返事……。MRIまで撮った本格検査の末、医師が告げた「驚きの診断結果」とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 子供たちが指摘した、夫の不穏な兆候 久しぶりに帰省していた子供たちと、夫が話していたときのこと。 私たち夫婦にとってはいつも通りの会話。 でも、息子や娘が、「その話3回目だよ？」「今朝出かけるときも同