結成１６年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」のファイナリスト８組が決まる大一番、１８日開催の「ノックアウトステージ１６→８」の詳細が決定した。３月２８、２９日に初戦トーナメント「ノックアウトステージ３２→１６」が東京・お台場フジテレビ本社で行われ、金属バット、ラフ次元、タモンズ、レイザーラモン、はりけ〜んず、ザ・パンチ、セルライ