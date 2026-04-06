女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が5日までにインスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。小池は「雨〜マネさんオフショット」とつづり、レースのランジェリー姿でバスタブに腰かける後ろ姿や、笑顔の振り向きショットや、のけぞる全身ショットをアップした。この投稿に「カワイイ〜」「いい背中です」「体育会系らしいお尻」「笑顔も素敵」「お尻ペンペンしたい」などのコメントが寄せられている。