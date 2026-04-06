グラビアアイドル榎原依那（28）が5日、インスタグラムを更新。はにかみショットを披露した。榎原は「はにかみっ」とつづり、タータンチェックのコート姿を公開した。この投稿に「女神降臨」「可愛いすぎる」「美しすぎます！」などのコメントが寄せられている。