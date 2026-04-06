グラビアアイドルの椚(くぬぎ）マイカ（29）が5日までにインスタグラムを更新。美ヒップ際立つバックショットを披露した。椚は「暖かい日にはホットパンツです」とつづり、デニムのホットパンツ姿のバックショットを公開した。この投稿に「お尻が最高すぎます」「ホットパンツから溢れるデカ尻！！」「素晴らしいです」「セクシーなお尻最高です」などのコメントが寄せられている。