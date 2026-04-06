女優の奈緒（31）が5日までにインスタグラムを更新。4日に都内で開催された、初のフォトブック「いつか」（宝島社）発売記念イベントの様子を動画で披露した。奈緒は「今日はフォトエッセイ『いつか』の東京イベントでした」と報告。オベントの様子を動画で公開した。そして「とても幸せな1日に心から感謝です」と思いをつづり、「来てくださった皆さまありがとうございました」と感謝を記した。この投稿に「かわいい」「素敵な