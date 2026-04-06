俳優藤岡弘、（80）の次女で女優の天翔天音（20）が5日、インスタグラムを更新。白コーデを披露した。天翔は「白鳥のようなお衣装」とつづり、デコルテ際立つベアトップの透け感のある白いドレス姿を披露した。この投稿に「幻想的でステキです」「綺麗！」「おお、美しい」などのコメントが寄せられている。