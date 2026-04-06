グラビアアイドル新田妃奈（26）が5日までにインスタグラムを更新。レースクイーン（レースアンバサダー）のコスチューム姿を披露した。新田は「本日4／4、モビリティリゾートもてぎにて開催された全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦（Rd．1）応援いただきありがとうございました」と感謝し、「初のレース衣装はどうかな？」とつづり、黒の丈の短いトップス＆ショートパンツのコスチューム姿を公開した。そして「あいにくの