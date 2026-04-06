元MBSのフリーアナウンサー八木早希（47）が5日、インスタグラムを更新。京大大学院2年への進級を報告した。八木は「一昨年の受験から、昨年の入学式を経て、この春から京都大学公共政策大学院修士2年生です」と報告。満開の桜をバックにした笑顔ショットなどを公開した。そして「世の中知りたいことで溢れているのに、情報の洪水に呑まれるばかりで、学び直したいと思いました。どの大学も社会人に門戸を開いてくれているように感