とちぎテレビ 宇都宮市では５日、介護や認知症の備えや資産形成に関するセミナーが開かれました。 ライトキューブ宇都宮で開かれたセミナーには、午前と午後の部に分かれて計約６０人が参加しました。 セミナーのテーマは「介護・認知症に必要な備えとお金のこと」です。 ファイナンシャルプランナーの長田和泉さんが講師となり、介護にかかる費用や認知症を発症する前に考えるべき