プロゴルファーのタイガー・ウッズ選手が3月27日、薬物もしくはアルコールなどの影響下で運転した疑いで逮捕された。2日に公開された逮捕の際の映像では鎮痛剤などの摂取を説明し、ポケットから錠剤が押収されていた。「薬は？」問われ「少し」と答えたウッズ選手アメリカ・フロリダ州でカメラがとらえたのは、警察官の前で正常に運転できるかどうか確認されるプロゴルファーのタイガー・ウッズ選手だ。3月27日、薬物もしくはア