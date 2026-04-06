aespa（エスパ）のKARINA（カリナ、25）が、おじさんファンとの遭遇を公開した。自身のインスタグラムを6日までに更新。「今日は空港の横断歩道で信号を待っていたら、通り過ぎる車の運転手さんが窓を開けてあいさつしてくれた。260403良い思い出」と記し、機内の写真など数枚をアップした。韓国の音楽専門メディアのヘラルドミューズは6日「カリナ、空港で不思議な出来事『おじさんが窓を開けて…』と驚きの告白」の見出しで報