ＴＢＳの南後杏子アナウンサーが、犬とのほっこりショットを公開し、話題となっている。南後アナは６日までに、自身のインスタグラムを更新。「告知が遅くなってしまいましたが３／２７発売のＢ．Ｌ．Ｔ．５月号から連載をスタートすることになりました…タイトルは『となりのなんごちゃん』隙を写すというテーマのもと、気になっているものにふれたり、テンションが上がるところにいったり。初回は大型犬カフェにお邪魔しまし