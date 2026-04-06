◆米大リーグガーディアンズ６―５カブス＝第２試合＝（５日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）カブスは５日（日本時間６日）、ガーディアンズとダブルヘッダーを行い１勝１敗だった。第２試合では今永昇太投手が先発し、５回０／３で１失点と好投したが、勝敗はつかなかった。カウンセル監督は試合後、負傷者リスト（ＩＬ）に入っている鈴木誠也外野手について、１０日（同１１日）のパイレーツ戦か