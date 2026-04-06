首相官邸刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、政府が、開始決定に対する検察の抗告に一定の制限を設ける方向で検討していることが6日、関係者への取材で分かった。原案は現行法を維持し抗告を容認しているが、自民党内の審査で禁止論が相次いでいた。政府案が与党審査の段階で修正されれば異例。検察による抗告を巡っては、審理の長期化を招いているとの批判がある。滋賀県日野町で1984年、女性が殺害される