スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第32節が5日に行われ、セルティックはダンディーと対戦した。リーグ5連覇を狙うセルティックは今季苦しんでおり、31試合終了時点で首位ハーツとは勝ち点「5」差、2位レンジャーズとは勝ち点「2」差の3位となっているなか、今節はアウェイで8位ダンディーと激突。セルティックに所属する日本代表FW前田大然は先発に名を連ねた一方、同MF旗手怜央はベンチスタートとなった。