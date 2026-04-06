高市総理は6日、参議院・予算委員会に出席し、中東情勢の先行きが不透明な中、重要物資の需給や価格などについて「長期化も見据えて臨機応変に対応していく」と話しました。自民党・阿達雅志 参院議員「エネルギー危機の長期化に備え、備蓄を長もちさせて構造改革を進めるために、エネルギー節約需給抑制に日本も取り組むべきだと思いますが、総理の所見をお聞かせください」高市総理「重要物資の需給や価格などについて足元