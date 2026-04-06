ビデオリサーチは、2月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(2月2日〜3月1日)をまとめた。1位は、2月7日に放送されたフジテレビ『土曜プレミアム・タイムレスマン』で、約10万3千件に上った。『タイムレスマン』でおなじみの佐野瑞樹アナこのランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。『土曜プレミアム・タイムレスマン