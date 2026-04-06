ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。北京日本人学校の校歌「ちいさな火花」を生披露した。この日の番組では「校歌」を特集。校歌には、その土地のシンボルが歌詞に入っていることが多いことを検証し、エジプトの日本学校の校歌の歌詞には「ピラミッド」が入っていることを紹介した。