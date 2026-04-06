高市早苗首相は6日の参院予算委員会で、中東情勢の悪化を巡り、米国とイランとの首脳会談をそれぞれ調整していると明らかにした。トランプ米大統領が主張するイランとの交渉の期限を控え「あらゆる対応を行う」と述べた。