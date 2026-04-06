「ホワイトソックス３−０ブルージェイズ」（５日・シカゴ）ホワイトソックスが快勝。昨季ア・リーグ覇者に３連戦３連勝した。の村上は「３番・一塁」で出場した村上宗隆内野手は３打数無安打、１得点。一ゴロ、四球、二ゴロ、空振り三振だった。シカゴのスポーツ専門チャンネル、ＣＨＳＮのＳＮＳは「ホワイトソックスがホームで３連勝でスタートしたのは２００４年以来。スイープだ！」などと記し、大きく吠える村上と、こ