地形や歴史に由来する個性的な地名が多い熊本県。地域特有の読みをする駅名も多く、注目が集まっています。All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う熊本県の駅」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：相良藩願成寺（さがらはんがんじょうじ）／69票2位にランクインし