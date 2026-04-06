中国国際航空など多くの航空会社は最近になり、国内便の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）の収受基準を調整する通知を発表しました。4月5日以降に販売される航空券についての国内便の燃油サーチャージは、目的地まで800キロメートル以下の路線ならば1枚あたり60元（約1390円）で、目的地までが800キロメートルを超える路線では1枚あたり120元（約2780円）としました。4月5日以前に販売された国内便航空券が4月5日以降に変更さ