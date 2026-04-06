まもなく正式発表にユーザーの注目集まる！スバルが新たに投入するバッテリー式電気自動車（BEV）の動向に注目が集まっています。2026年に入り、同社は次世代のラインナップ拡充を着実に進めており、その中核を担うモデルの一つとして「トレイルシーカー」の存在が明らかになりました。電動化が加速する中で、スバルらしさをどのように表現するのか、多くのユーザーが関心を寄せています。【画像】超カッコいい！ これが“まも