福岡県警大牟田署は6日、大牟田市の住宅で5日午後10時ごろ、女性が入浴中に男から浴室内をのぞかれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50歳くらいでオールバック風黒髪、細長い顔、目が大きく鼻が高い。