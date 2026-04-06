今週もニュースドリブン相場が続く 今週の日本株相場は、緊迫化するイラン情勢の行方を見極めようとする様子見ムードと、国内で本格化する決算発表への期待が交錯する。地政学リスクと企業業績の両睨みの中で、不安定ながらも底堅さを探る展開となるか注目したい。最大の焦点は-言うまでもないことだが-イランを巡る緊張の行方であり、先週もトランプ米大統領の発言や攻撃観測に振り回される形で日経平均は日