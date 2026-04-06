イラン情勢の緊迫化は、原油高とインフレ再燃懸念を通じて金融市場全体に不安を広げている。実際、戦闘開始後は原油価格見通しが大幅に切り上がり、日本株を含む主要市場は大きく揺れた。ビットコインも無傷ではなく、初動では他のリスク資産と同様に売られた。しかしその後は値を戻し、危機局面を通じて相対的な底堅さも見せた。つまりビットコインは、なおリスクマネーの色彩を残しつつも、単純なハイベータ資産とし