4月6日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 日付が変わるころには熊本県全域で雨 土曜日の雨風の影響で、桜は散り始めました。今日は朝から雲が広がっていて、天気はゆっくりと下り坂に向かいます。夜9時以降には雨が降り始める見込みです。南の地域から降り始め、日付が変わる頃には北部も含めて広く雨となるでしょう。日中は洗濯物を干しても大丈夫そうですが、黄砂がう