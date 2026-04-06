女子テニスのコルサニタス杯は5日、コロンビアのボゴタで行われ、シングルス決勝でマリエ・ブズコバ（チェコ）がパンナ・ウドバルディ（ハンガリー）に6―7、6―2、6―2で逆転勝ちし、今季ツアー初優勝、通算3勝目を挙げた。（共同）