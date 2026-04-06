（CNN）トランプ米大統領は5日午後、イランに対しホルムズ海峡の再開に向けた新たな期限を設定したとみられ、SNS「トゥルース・ソーシャル」に「米東部時間7日午後8時！」と投稿した。このわずか数時間前には「7日はイランで発電所の日となり、橋の日となる。すべて一度に実行される。前代未聞の事態になる！！！海峡を開け、ろくでなし。さもなければ地獄で生きることになるぞ。よく見ておけ！」と書きこんでいた。トランプ氏が