フィギュアスケート女子の青木祐奈（２４）＝ＭＦアカデミー＝が５日に自身のインスタグラムを更新。「いつもたくさんの応援ありがとうございます。来季も現役を続行することにいたしました」などと表明した。⁡「自分のスケートをさらに磨き、より良い作品をお見せできるように頑張ります。引き続き応援よろしくお願いいたします」と日本語と英語でつづった。青木は今年１月の四大陸選手権（北京）で自己ベストを大幅に