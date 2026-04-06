元「モーニング娘。」で女優の田中れいなが、４日に自身のＳＮＳを更新。シャツコーデを披露した。インスタグラムに「ときめきファンファーレＳＥＣＯＮＤ見てくださった方ありがとうございました」と書き始め、「田中れいなデザインのシャツでコーデ組んでみました前の投稿では全部インにしたけど今回はシャツの半分だけインしてみたよゲットしてくれた方もいろんなコーデで楽しんでね」と紹介すると、デコルテ部分が