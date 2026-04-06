５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が６日までに自身のＳＮＳを更新し、北海道日本ハムファイターズのイベントに出演した時の様子を公開した。インスタグラムで「北海道日本ハムファイターズの皆さん！おめでとうございます！両選手の皆さん、とてもかっこよかったですファーストピッチ、きつねダンス、そして試合終了後にはアフターゲームスペシャルライブをさせていただきました！皆さん温かく