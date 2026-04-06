現代社会に求められる本当に優秀なリーダーとはどんな人？ 偏見が強化されていき、差別が起こる 組織や集団を率いるのに必要なリーダーシップには、いくつか種類が存在します。いずれも人々を統率するという面では変わりませんが、集団や組織に与える影響は、リーダーシップの種類によって大きく異なります。人の上に立つ人間になるためにもリーダーシップの種類を知り、自分が