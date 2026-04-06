薬を使わない降圧プログラム！ストレッチで酸素供給量を上げることがおすすめな理由 加藤式降圧ストレッチで酸素供給量を上げる 加藤式降圧ストレッチは、高血圧の原因のひとつである心肺機能の低下に対して働きかける体操です。呼吸筋を大きく伸ばして肺活量を増やすと、脳への酸素供給量がアップ。血液を全身へ送り出すポンプである心臓の負担を軽減し、血圧を下げる効果があります。 血圧が下がるPOINT□ 呼吸に重要な呼吸筋