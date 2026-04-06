ドル円理論価格1ドル＝159.18円（前日比+0.41円） 割高ゾーン：159.98より上 現値：159.72 割安ゾーン：158.39より下 過去5営業日の理論価格 2026/04/03158.77 2026/04/02158.71 2026/04/01158.84 2026/03/31158.92 2026/03/30159.38 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動