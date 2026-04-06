天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、東日本大震災から15年の節目にあたり被災地を訪問するため、福島県に向けて先ほど出発されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは、6日午前9時半ごろ、皇居・正門を出発し東京駅に向かわれました。今回の福島訪問は、東日本大震災から15年にあたり、被災地の復興状況などを視察されるものです。ご一家は、6日と7日の2日間、現在も帰還困難区域に指定されているエリアのある双葉町、富岡町、大熊町