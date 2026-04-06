オンコリスバイオファーマは大幅続伸している。前週末３日の取引終了後、昨年１２月に製造販売承認申請を行った食道がんを対象とする腫瘍溶解ウイルス「ＯＢＰ－３０１」の適合性書面調査及びＧＣＰ実地調査について、医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）から「適合」との結果通知書を受領したと発表しており、好感した買いが集まっている。同社はＯＢＰ－３０１の製造販売承認を厚生労働大臣から取得後、２６