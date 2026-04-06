放電精密加工研究所がマドを開けて急伸している。同社は前週末３日の取引終了後、２６年２月期の連結業績に関し、売上高が計画を２億１０００万円上回る１４３億１２００万円（前の期比１１．０％増）、最終利益は３億９５００万円上振れして８億２３００万円（同４１．２％増）で着地したようだと発表した。最終利益は減益予想から一転、増益となる見込み。期末一括配当予想は従来の見通しから３円増額の１８円（前の期は１２円